A256 bezaaid met bieten nadat vrachtwagen lading verliest

De A256 vanuit Goes-Noord naar de A58 richting Bergen op Zoom is dicht nadat een vrachtwagen zijn lading bieten is verloren. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het wegdek ligt bezaaid met het knolgewas.

Op beelden is te zien dat de bieten verspreid liggen over een groot deel van de weg. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen op Zoom is afgesloten op het knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht dat de opruimwerkzaamheden tot 16.00 uur duren.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er geen gewonden zijn gevallen. Waarschijnlijk ligt de oorzaak bij een technisch mankement met de laadklep.