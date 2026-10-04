KNMI waarschuwt voor dichte mist: zicht minder dan 200 meter

Wie zondagochtend de weg op gaat in delen van Nederland, moet rekening houden met dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege het slechte zicht. Vooral het verkeer kan daar hinder van ondervinden.

De waarschuwing geldt tot 09.00 uur voor Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland.

In deze provincies komt zondagochtend dichte mist voor, meldt het KNMI. Door de mist kan het zicht flink beperkt zijn.

Zicht minder dan 200 meter

Het KNMI spreekt van dichte mist als het zicht minder dan 200 meter is. Dat kan zondagochtend dus ook gevolgen hebben voor mensen die met de auto de weg op gaan.