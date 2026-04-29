Giessenbruggen in Rotterdam te zwak: geen zware vrachtwagens meer

Giessenbruggen in Rotterdam te zwak: geen zware vrachtwagens meer

De Giessenbruggen in Rotterdam hebben volgens onderzoek dusdanige zwakke plekken dat Rijkswaterstaat direct maatregelen instelt. Transporten boven de 50 ton mogen vanaf donderdag niet meer over de bruggen in de A20 en de parallelweg ernaast rijden. Gewone vrachtwagens kunnen er nog wel overheen, maar binnen enkele maanden moeten zij over het midden van de brug gaan rijden.

Het zware verkeer moet weg van de randen "om belasting op de overhangende delen te verminderen", laat de wegbeheerder weten. "Hoeveel extra reistijd dit gaat opleveren, is afhankelijk van hoe de maatregel er precies uit komt te zien, maar de hinder zal flink zijn", verwacht Rijkswaterstaat.

Andere route

Onder de zogeheten aanbruggen, de viaducten voor en na de bruggen, moet een tijdelijke ondersteuningsconstructie komen. Het ontwerpen en aanleggen daarvan gaat een tot twee jaar duren. In de tussentijd zijn dus maatregelen nodig. Dat houdt onder meer in dat zeer zware exceptionele transporten een andere route moeten volgen.

Door ANP

Lees ook

ZIEN: zo groot is de sinkhole onder de A12 bij Arnhem
ZIEN: zo groot is de sinkhole onder de A12 bij Arnhem
Renovatie Van Brienenoordbrug drie keer zo duur: 2 miljard euro
Renovatie Van Brienenoordbrug drie keer zo duur: 2 miljard euro
'Tientallen viaducten slijten sneller door ontwerpfout'
'Tientallen viaducten slijten sneller door ontwerpfout'

