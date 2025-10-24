Terug

ZIEN: zo groot is de sinkhole onder de A12 bij Arnhem

Verkeer

Vandaag, 20:35

De sinkhole in de middenberm van de A12 bij Arnhem zorgt al dagen voor veel problemen. Het zal ook nog het hele weekend duren voordat alles weer opgelost is, en als je de beelden hierboven het artikel bekijkt dan snap je ook wel waarom.

Donderdag ontstond de sinkhole waardoor het verkeer op de A12 en in Arnhem zelf vastliep. Het is veroorzaakt door regenwater dat het zand onder het wegdek heeft weggespoeld, zegt Rijkswaterstaat. Voor de reparatie blijft tot en met komende zondag de hoofdrijbaan op de A12 richting Duitsland volledig afgesloten.

Gat opvullen

"De sinkhole bevindt zich dicht bij de overgang van het aarden talud naar het betonnen landhoofd van de bruggen over de IJssel", stelde Rijkswaterstaat eerder vrijdagmiddag. "In het betonnen landhoofd bevindt zich een holle ruimte. We hebben geconstateerd dat regenwater met zand een weg heeft gevonden naar deze holle ruimte."

"Het zand rond het gat wordt weggegraven tot aan de fundering van het betonnen landhoofd. Daarna wordt er een nieuwe wand gemaakt, zodat het probleem niet weer kan ontstaan", aldus Rijkswaterstaat over de oplossing. Zo is dit ook te zien in de video bovenaan het artikel. "Als dit is gebeurd, vullen we het gat op en gaan we de snelweg ter plekke opnieuw asfalteren."

Door Redactie Hart van Nederland

