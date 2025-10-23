Sinkhole op A12 bij Duiven geeft nog dagen hinder

Een sinkhole in de middenberm van de A12 bij Arnhem zal tot en met zondag nog voor hinder zorgen, zeggen Rijkswaterstaat en de ANWB. Naar verwachting duurt het namelijk nog dagen voordat het goed is gerepareerd.

Als gevolg van het sinkhole én waarschijnlijk door het slechte weer, staat het verkeer vast op de A12 en in Arnhem zelf. De ANWB meldt dat er vrijdagmiddag- en avond ook veel problemen worden verwacht in de spits.

Hoe ontstaat een sinkhole, oftewel een zinkgat? Deskundige Ronald van Balen legde het eerder al uit aan Hart van Nederland. "De riolering moet ervoor zorgen dat water wordt afgevoerd. Als er sprake is van een lekkage stroomt een deel van het water er langs en wordt de grond mee afgevoerd het riool in." Dan ontstaat er een holte onder het wegdek, gaat Van Balen verder. "En dat stort in omdat het zijn draagkracht verliest. De kans op sinkholes is groter met veel regenval, want onze systemen zijn er niet op berekend."

Het gat is volgens Rijkswaterstaat ongeveer 1 meter bij 1 meter groot en zeker 2 meter diep. De precieze oorzaak is nog onbekend, maar wel is duidelijk dat het sinkhole in de middenberm ook onder de rijbaan zit. Rijkswaterstaat meldt dat het asfalt verwijderd wordt om daar goed zicht op te krijgen. "Dit moet voorzichtig gebeuren om het talud niet te beschadigen en de problemen niet te vergroten. Pas als we goed zicht hebben op de oorzaak, kunnen we bepalen hoe we het probleem kunnen oplossen."

Om veiligheidsredenen is de hoofdrijbaan van de A12 richting Duitsland volledig dicht. Richting Utrecht is er een rijstrook beschikbaar.