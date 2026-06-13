Dit weekend geen treinen op deze routes rond Rotterdam

Wie dit weekend met de trein via Rotterdam Centraal reist, moet rekening houden met flinke vertragingen en omleidingen. Door werkzaamheden van ProRail rijden zaterdag 13 en zondag 14 juni geen treinen van en naar het station. De extra reistijd kan oplopen tot een uur.

ProRail vervangt het verouderde treinbeveiligingssysteem rond Rotterdam Centraal. Daardoor ligt het treinverkeer op meerdere belangrijke routes stil. Het systeem regelt onder meer de aansturing van seinen en wissels en is volgens de spoorbeheerder aan vervanging toe.

Deze trajecten zijn getroffen

Er rijden dit weekend geen treinen tussen:

Rotterdam Centraal en Delft Campus

Rotterdam Centraal en Gouda

Rotterdam Centraal en Zwijndrecht

Rotterdam Centraal en Breda

Rotterdam Centraal en Schiphol Airport via de hogesnelheidslijn (HSL)

Daardoor is Rotterdam Centraal gedurende het weekend grotendeels onbereikbaar per trein. Ook internationale reizigers en reizigers op de HSL krijgen te maken met de werkzaamheden.

Metro en bussen als alternatief

NS zet vervangende bussen in en adviseert reizigers gebruik te maken van de metro. Reizigers richting Den Haag, Gouda en Dordrecht kunnen via metrostations als Beurs, Schiedam Centrum en Capelsebrug verder reizen met busvervoer of aansluitende treinen.

De werkzaamheden duren tot maandagochtend 15 juni. Tot die tijd adviseert NS reizigers hun reis vooraf goed te plannen via de NS-app of reisplanner.