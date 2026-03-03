Ernstig ongeval bij Roelofarendsveen: grote vertraging op A4

Op de A4 bij het Zuid-Hollandse Roelofarendsveen hebben weggebruikers richting Amsterdam zo'n anderhalf uur vertraging door een ongeluk, meldt Rijkswaterstaat dinsdag. De weg is dicht tussen Zoeterwoude-Dorp en Roelofarendsveen, verkeer kan omrijden via de Corbulotunnel.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat aan Hart van Nederlandweten dat het gaat om een aanrijding met twee auto's. Iemand is bekneld geraakt.

Er zijn meerdere hulpdiensten aanwezig, waaronder een traumahelikopter. "Het ingesloten verkeer dat langs het incident kon rijden, is nu stilgezet", meldt Rijkswaterstaat op X. Het is nog onbekend hoe lang de situatie zal duren.