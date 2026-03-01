Ook 24-jarige man overleden na spookrijdersongeval op A59 bij Waalwijk

Na de 81-jarige vrouw is ook een 24-jarige man uit Arnhem overleden aan de gevolgen van het ongeluk op de A59 bij Waalwijk van vorige week zondag. De vrouw kwam ter plaatse om het leven. De man en een 23-jarige vrouw, die bij hem in de auto zat, werden aanvankelijk zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Dat bevestigt de politie aan Omroep Brabant. De twee inzittenden moesten door de brandweer uit hun voertuig worden bevrijd.

Spookrijder

Het ongeluk gebeurde kort na middernacht op 22 februari, in de richting van knooppunt Hooipolder. Volgens de politie reed de 81-jarige vrouw uit Oosterhout op de verkeerde weghelft en spookte zij vlak voor de aanrijding.

Hulpdiensten troffen ter plaatse een grote ravage aan.