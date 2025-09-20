Terug

Grote alcoholcontrole in Rotterdam: ruim 100 bestuurders onder invloed

Vandaag, 11:29

De politie heeft vrijdagnacht een grootschalige alcoholcontrole gehouden in Rotterdam. Op zeven locaties werden bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed. Bij 100 bestuurders werd er rijden onder invloed van alcohol vastgesteld, en bij 15 bestuurders rijden onder invloed van drugs.

De alcoholcontrole vond plaats op de Erasmusbrug, Schiekade, ’s-Gravendijkwal, Weena, Maastunnel, Maasboulevard en de Willemsbrug, waarbij honderden bestuurders werden gecontroleerd. Van de vele bestuurders waarbij rijden onder invloed van alcohol of drugs werd vastgesteld, werd bij 17 bestuurders het rijbewijs ingevorderd.

De politie laat weten dat een bestuurder tijdens de controle voor de neus van agenten probeerde te wisselen van plek in de auto met de bijrijder. Agenten zagen het gebeuren en besloten om de bestuurder te laten blazen. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat het rijbewijs van de bestuurder werd ingenomen.

