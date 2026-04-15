'Zet 'm Op': nieuwe campagne moet meer fietsers aan de helm krijgen

De campagne 'Zet 'm Op' is woensdag van start gegaan. Het doel is dat meer mensen een fietshelm gaan dragen. Aanleiding zijn nieuwe cijfers over fietsongevallen in Nederland. Volgens VeiligheidNL kwamen in 2025 ongeveer 80.900 fietsers op de Spoedeisende Hulp terecht. Bij bijna één op de vijf slachtoffers was er sprake van hersenletsel.

Van alle slachtoffers had 68 procent ernstig letsel. In totaal ging het om 14.400 gevallen van hersenletsel. Ook kinderen raken gewond. Van de slachtoffers onder de 12 jaar had 12 procent hersenletsel.

Minister Vincent Karremans noemt de cijfers zorgelijk. "De stijging van het aantal fietsongevallen gaat schrikbarend snel omhoog."

Beeld: Veiligheid.nl

Kwart fietsers met helm in 2035

Met de campagne willen de overheid en andere organisaties dat meer mensen een helm dragen. Het doel is dat in 2035 een kwart van de fietsers een helm gebruikt.

In het hele land zijn acties, zoals uitleg over veiligheid en het passen van helmen.