Een helm op als je fietst? Ze gaan ervoor in Limburg

In Limburg is de campagne ‘Limburg zet je fietshelm op’ gestart. Met een pakkende video hoopt het HersenStrijd fonds dat meer fietsers een helm gaan dragen. In de video bovenaan peilen we de meningen op straat en meer over de campagne.

Een helm op de fiets is verstandig, zeggen artsen, want het aantal fietsslachtoffers blijft stijgen. Het ziekenhuis Maastricht UMC+ kreeg vorig jaar meer dan dertig fietsers binnen die naar de intensive care moesten, nadat ze bij een valpartij hersenschade opliepen.

‘Hopelijk leren mensen hiervan’

Nathalie Sieben weet als geen ander hoe belangrijk het is om een fietshelm te dragen. In september 2006 kreeg ze een ernstig fietsongeluk waarbij ze hersenletsel opliep. Dat heeft grote gevolgen gehad: ze werkte als arts, maar is nu arbeidsongeschikt. Als ambassadeur van het HersenStrijd fonds waarschuwt ze fietsers. “Hopelijk leren mensen hiervan.”