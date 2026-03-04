Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verkeer volgend jaar om de beurt door Westerscheldetunnel tijdens werkzaamheden

Verkeer volgend jaar om de beurt door Westerscheldetunnel tijdens werkzaamheden

Verkeer

Vandaag, 16:38

Link gekopieerd

Voor verkeer tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland wordt in de eerste vier maanden van volgend jaar een toerbeurtsysteem ingevoerd. De oostbuis van de Westerscheldetunnel is dan gesloten voor reparatie en de westbuis blijft open. Het ene uur kan het verkeer van noord naar zuid rijden en het andere uur van zuid naar noord.

Gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit) laat weten dat de provincie Zeeland voor deze variant heeft gekozen omdat uit gesprekken met zorg, onderwijs, bedrijfsleven en andere betrokkenen is gebleken dat hiervoor veel draagvlak is. "Bovendien kan dan in beide richtingen door de tunnel worden gereden en Vlaamse organisaties hebben aangegeven dat de ruimte om via Antwerpen om te rijden zeer beperkt is."

Er heerst al jaren onvrede over de Westerscheldetunnel. Vorig jaar werd de tunnel eindelijk tolvrij. Inwoners en ondernemers hebben daar lang actie voor gevoerd, maar het kwam er maar niet van:

Na jaren wachten is het geduld op in Zeeuws-Vlaanderen: schaf tol voor Westerscheldetunnel af
2:01

Na jaren wachten is het geduld op in Zeeuws-Vlaanderen: schaf tol voor Westerscheldetunnel af

Extra bussen en ferry's

De gedeputeerde zegt dat de impact op de Zeeuwen en het bedrijfsleven groot zal zijn en dat daarom zorgvuldig wordt gekeken naar alternatieven. Tijdens de werkzaamheden gaan onder meer extra bussen rijden en het fiets-voetveer Westerschelde Ferry tussen Vlissingen en Breskens gaat "zeer frequent" varen. "Daarvoor wordt ook extra bemanning aangenomen."

Volgens Van der Maas is een forse vermindering van het verkeer nodig om beide kanten van de Westerschelde bereikbaar te houden. "Mensen die niet op de weg hoeven te zijn: blijf alstublieft thuis. Want met één tunnelbuis kun je veel minder verkeer afwikkelen dan met twee tunnelbuizen."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Reserveringssysteem

Daarom komt er een reserveringssysteem met gereguleerde toegang, om te bepalen wie door de tunnel mag. "Het blokrijden is complex. Want je krijgt reserveringen en hoe gaan we de afwegingen maken?", aldus Van der Maas. De provincie verwacht hierover uiterlijk 1 mei meer duidelijkheid te hebben. "Mocht onverhoopt blijken dat blokrijden om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, dan hebben we een terugvaloptie. Dat is eenrichtingsverkeer."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Op deze nieuwe snelweg moet je straks tol betalen
Op deze nieuwe snelweg moet je straks tol betalen
Autorijden in België wordt duur grapje door nieuwe tol in Vlaanderen
Autorijden in België wordt duur grapje door nieuwe tol in Vlaanderen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.