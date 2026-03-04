Verkeer volgend jaar om de beurt door Westerscheldetunnel tijdens werkzaamheden

Voor verkeer tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland wordt in de eerste vier maanden van volgend jaar een toerbeurtsysteem ingevoerd. De oostbuis van de Westerscheldetunnel is dan gesloten voor reparatie en de westbuis blijft open. Het ene uur kan het verkeer van noord naar zuid rijden en het andere uur van zuid naar noord.

Gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit) laat weten dat de provincie Zeeland voor deze variant heeft gekozen omdat uit gesprekken met zorg, onderwijs, bedrijfsleven en andere betrokkenen is gebleken dat hiervoor veel draagvlak is. "Bovendien kan dan in beide richtingen door de tunnel worden gereden en Vlaamse organisaties hebben aangegeven dat de ruimte om via Antwerpen om te rijden zeer beperkt is."

Er heerst al jaren onvrede over de Westerscheldetunnel. Vorig jaar werd de tunnel eindelijk tolvrij. Inwoners en ondernemers hebben daar lang actie voor gevoerd, maar het kwam er maar niet van:

2:01 Na jaren wachten is het geduld op in Zeeuws-Vlaanderen: schaf tol voor Westerscheldetunnel af

Extra bussen en ferry's

De gedeputeerde zegt dat de impact op de Zeeuwen en het bedrijfsleven groot zal zijn en dat daarom zorgvuldig wordt gekeken naar alternatieven. Tijdens de werkzaamheden gaan onder meer extra bussen rijden en het fiets-voetveer Westerschelde Ferry tussen Vlissingen en Breskens gaat "zeer frequent" varen. "Daarvoor wordt ook extra bemanning aangenomen."

Volgens Van der Maas is een forse vermindering van het verkeer nodig om beide kanten van de Westerschelde bereikbaar te houden. "Mensen die niet op de weg hoeven te zijn: blijf alstublieft thuis. Want met één tunnelbuis kun je veel minder verkeer afwikkelen dan met twee tunnelbuizen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Reserveringssysteem

Daarom komt er een reserveringssysteem met gereguleerde toegang, om te bepalen wie door de tunnel mag. "Het blokrijden is complex. Want je krijgt reserveringen en hoe gaan we de afwegingen maken?", aldus Van der Maas. De provincie verwacht hierover uiterlijk 1 mei meer duidelijkheid te hebben. "Mocht onverhoopt blijken dat blokrijden om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, dan hebben we een terugvaloptie. Dat is eenrichtingsverkeer."