Op deze nieuwe snelweg moet je straks tol betalen

Verkeer

Vandaag, 10:57

Wie in de buurt van Arnhem woont, zal er vast reikhalzend naar uitkijken: het nieuwe stuk snelweg dat de A15 met de A12 gaat verbinden. Vanaf knooppunt Ressen wordt een stuk snelweg aangelegd richting de A12, tussen Duiven en Zevenaar. In 2031 moeten de eerste automobilisten eroverheen kunnen rijden. Maar gratis wordt het niet, want er moet tol betaald worden.

Tol betalen voor een brug of tunnel op een snelweg is niet nieuw. Automobilisten rondom Rotterdam zijn het inmiddels gewend. Sinds vorig jaar kunnen zij gebruikmaken van de Blankenburgtunnel, die Vlaardingen met Rozenburg verbindt. Voor het gebruik moeten zij per keer 1,51 euro afrekenen.

Je moet niet alleen goed letten op de verkeersborden om te voorkomen dat je een boete krijgt, maar ook op je rijgedrag. In de video zie je waarom Rina tot twee keer toe beboet werd:

Rina tot twee keer toe beboet voor toeteren tijdens Oranjegekte
2:02

Rina tot twee keer toe beboet voor toeteren tijdens Oranjegekte

Digitaal afrekenen

Wie over zes jaar met zijn auto, motor of vrachtwagen over de lange brug over het Pannerdensch Kanaal rijdt, kan dus ook zo'n bedrag verwachten. De Gelderlander meldt dat bestuurders niet hoeven te rekenen op tolpoortjes of lange files. Afrekenen kan waarschijnlijk digitaal.

Dat digitaal afrekenen wordt e-tol genoemd. Dat betekent geen tolpoortjes en geen slagbomen, alleen een camera die je kenteken scant. Je kunt op twee manieren betalen. Tot zeven dagen vóór je rit kun je via de website e-tol.nl betalen. Heb je dat niet gedaan, dan kun je tot 72 uur na je rit alsnog via dezelfde website betalen. Voor frequente gebruikers is er een optie voor automatische betaling, zodat je geen risico loopt op een boete.

Andere plekken

Behalve de Blankenburgtunnel zijn er nog maar een paar plekken in Nederland waar tol betaald moet worden. Dat zijn de Kiltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel en de tolbrug in Nieuwerbrug. Voorheen moesten automobilisten ook betalen bij de Westerscheldetunnel, maar die is sinds 30 december 2024 tolvrij voor auto's en motoren.

