Vanaf dit weekend nieuwe toltunnel in ons land, zo voorkom je een boete

Nederland heeft al enkele toltunnels en een tolbrug, maar de nieuwe Blankenburgtunnel brengt vanaf zaterdag iets compleet nieuws. Geen tolpoortjes, geen slagbomen, alleen een camera die je kenteken scant. Handig, maar als je niet oplet, kan je ook een boete krijgen als je niet op tijd betaalt. Hoe dit nieuwe tolsysteem werkt en wat je kunt doen om problemen te voorkomen, lees je hier.

Hoewel Nederland geen tolwegen kent, zijn er wel enkele tunnels en een brug waarvoor tol betaald moet worden. Dit zijn de Kiltunnel tussen Dordrecht en 's Gravendeel, de Westerscheldetunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland en de tolbrug in Nieuwerbrug. Vanaf deze week komt daar de Blankenburgtunnel bij, die Vlaardingen met Rozenburg verbindt, daarover schrijft het AD.

Je moet niet alleen goed letten op de verkeersborden om te voorkomen dat je een boete krijgt, maar ook op je rijgedrag. In de video zie je waarom Rina tot twee keer toe beboet werd.

e-TOL

De tol op de A24 wordt volledig elektronisch afgehandeld. Wanneer je de tunnel inrijdt, scant een camera je kenteken. Er zijn geen slagbomen of wachtrijen, en je kunt zonder te stoppen doorrijden. Om de tol te betalen, maak je gebruik van het e-TOL-systeem, dat ook in andere landen zoals Frankrijk en Noorwegen wordt toegepast.

Je kan op twee manieren betalen. Tot zeven dagen vóór je rit kun je via de website e-tol.nl betalen. Heb je dat niet gedaan, dan kun je 72 uur na je rit alsnog betalen via dezelfde website. Voor frequente gebruikers is er de mogelijkheid om automatische betalingen in te stellen, zodat je geen risico loopt op een boete.

Verkeersborden

Op de route naar de tunnel zie je nieuwe verkeersborden die je informeren over de tol. Het eerste bord geeft aan dat je de tolweg nadert, je kan dan nog besluiten om een alternatieve route te nemen via de Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug, waar je geen tol betaalt.

Kosten

Het tweede bord herinnert je eraan dat er kosten verbonden zijn aan het gebruik van de tolweg, met de tarieven per voertuigtype. Een personenauto betaalt bijvoorbeeld €1,51 per rit, terwijl vrachtwagens €9,13 moeten betalen. Zodra je de A24-Blankenburgtunnel nadert, kom je een bord tegen dat waarschuwt dat het tolportaal met camera volgt. Hier hoef je niets te doen, omdat je kenteken automatisch wordt gefotografeerd.

Verkeersbord-toltunnel 3 - BEELD: Ministerie van C en W

Vergeten te betalen

Als je vergeet te betalen, ontvang je na drie dagen een herinneringsbrief zonder extra kosten in het eerste jaar. Vanaf eind 2025 wordt een administratievergoeding van €8 in rekening gebracht. Betaal je na twee weken nog steeds niet, dan volgt een boete van €35. Bij aanhoudende betalingsachterstand kan dit bedrag oplopen.

De belangrijkste tips op een rij: Neem een alternatieve route: Wil je de tol vermijden? Kies voor de Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug. Plan vooruit: Betaal de tol vooraf via e-tol.nl, zodat je het niet vergeet. Let op de borden: De verkeersborden herinneren je eraan dat je tol moet betalen en hoe je dit moet doen. Overweeg automatische betaling: Dit voorkomt verrassingen als je regelmatig door de tunnel rijdt.