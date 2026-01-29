Volg Hart van Nederland
Winterweer zorgt voor extra drukte in ochtendspits: tot 800 kilometer file

Verkeer

Vandaag, 09:00

Het winterweer zorgt donderdagochtend voor een drukkere spits dan normaal. De ANWB zag rond 08.30 uur een "iets drukkere donderdagochtendspits dan gebruikelijk", met zo'n 800 kilometer file. Vooral in Noord-Holland is het drukker op de weg, maar het verkeer past zich aan, zegt een woordvoerster van de ANWB. Volgens de verkeersdienst hebben zich geen noemenswaardige incidenten door gladheid voorgedaan.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie meldde rond 08.30 uur 430 kilometer file. Op een gemiddelde donderdagochtend staat er bij deze dienst ongeveer 295 kilometer file. Rijkswaterstaat en de ANWB hanteren verschillende meetmethodes: Rijkswaterstaat telt alleen files op de rijkswegen.

Code geel

Voor het hele land, met uitzondering van Zeeland, geldt code geel vanwege sneeuw en gladheid. Door wisselstoringen rijden er bovendien veel minder treinen van, naar en via Almere.

Door ANP

