Sneeuw zorgt voor gladde wegen: code geel in vrijwel het hele land

Extreem weer

Vandaag, 06:46 - Update: 47 minuten geleden

Voor vrijwel het hele land geldt donderdagochtend code geel vanwege gladheid door sneeuw. Alleen Zeeland valt buiten de waarschuwing, meldt het KNMI. Op veel plaatsen sneeuwt het of heeft het gesneeuwd, waardoor wegen en fietspaden glad zijn geworden. De meeste gladheid verdwijnt in de loop van de dag weer.

De winterse omstandigheden hebben Nederland donderdag grotendeels in hun greep. Het is bewolkt en grijs, met verspreid over het land perioden van lichte, soms natte sneeuw. Later op de dag kan lokaal ook motregen vallen. De dag begint vrijwel overal met temperaturen rond het vriespunt. In de middag stijgt de temperatuur maar beperkt, tot ongeveer 1 of 2 graden boven nul.

In het westen kan plaatselijk ongeveer een centimeter sneeuw vallen. Richting het oosten ligt er op sommige plekken al een dikkere sneeuwlaag en blijft het de komende uren nog licht sneeuwen.

Grote verschillen in het land

De komende dagen worden de verschillen in het land groter. Vrijdag en in het weekend blijft het in het noorden koud, met aanhoudende vorst. In het zuiden lopen de temperaturen juist op en kan het 7 tot 10 graden worden. Er is weinig ruimte voor de zon en er valt weinig neerslag. Wat wel valt, is in het noorden vooral sneeuw en in het zuiden regen.

Ook volgende week verandert het weerbeeld aanvankelijk weinig. Later in de week lijkt het ook in het midden en zuiden weer kouder te worden, met een toenemende kans op winterse neerslag en gladheid.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

