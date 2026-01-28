Sneeuw op komst: code geel voor meer provincies

In de noordelijke provincies geldt al code geel, maar daar komen donderdag Flevoland, Gelderland en Overijssel bij. De waarschuwing geldt vanaf de nacht tot het begin van de middag, doordat er volgens het KNMI 1 tot 2 centimeter sneeuw wordt voorspeld.

Op de website van het weerinstituut staat dat de sneeuw in de nacht vooral gaat vallen in de provincies in het midden van het land. Met name op de binnenwegen kan het glad worden, verwacht het KNMI. In de loop van de middag verdwijnt die gladheid weer.

De komende dagen blijft het nog sneeuwen, vooral in de noordelijke provincies. Code geel geldt daar tot vrijdagmiddag.