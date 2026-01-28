Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Sneeuw op komst: code geel voor meer provincies

Extreem weer

Vandaag, 18:13

Link gekopieerd

In de noordelijke provincies geldt al code geel, maar daar komen donderdag Flevoland, Gelderland en Overijssel bij. De waarschuwing geldt vanaf de nacht tot het begin van de middag, doordat er volgens het KNMI 1 tot 2 centimeter sneeuw wordt voorspeld.

Op de website van het weerinstituut staat dat de sneeuw in de nacht vooral gaat vallen in de provincies in het midden van het land. Met name op de binnenwegen kan het glad worden, verwacht het KNMI. In de loop van de middag verdwijnt die gladheid weer.

De komende dagen blijft het nog sneeuwen, vooral in de noordelijke provincies. Code geel geldt daar tot vrijdagmiddag.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.