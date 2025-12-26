Volg Hart van Nederland
Wegenwacht overspoeld met pechmeldingen door vrieskou

Verkeer

Vandaag, 14:19 - Update: 54 minuten geleden

De vrieskou zorgt vrijdag voor topdrukte bij de Wegenwacht. Volgens een woordvoerster van de ANWB bellen veel mensen met pechhulp omdat hun auto niet wil starten. Het probleem zit vaak in de accu. De wachttijden voor hulp zijn daardoor langer dan normaal.

Oudere accu's hebben het zwaar als de temperatuur plotseling daalt. Daardoor start de auto niet meer. De ANWB vraagt automobilisten om de Wegenwacht niet te bellen voor kleine problemen, zoals vastgevroren ruitenwissers of een kapot lampje, en zelf een oplossing te zoeken.

Hoeveel extra meldingen er precies binnenkomen, kan de ANWB niet zeggen, maar wel dat het "drukker is dan anders op Tweede Kerstdag".

Om de drukte op te vangen, zijn extra Wegenwachters ingezet.

Door ANP

