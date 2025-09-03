Rijden bij wateroverlast en aquaplaning: dit moet je weten

Hevige regenbuien zorgen in Nederland steeds vaker voor ondergelopen straten, tunnels en wegen. Voor automobilisten kan dit niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk zijn. Wateroverlast kan leiden tot ernstige schade aan de auto en tot gevaarlijke situaties op de weg. Een van de grootste risico’s bij zware regenval is aquaplaning. Wat is het precies, hoe kun je het voorkomen en wat moet je doen als je ermee te maken krijgt?

Wat is aquaplaning? Aquaplaning ontstaat wanneer er een laag water tussen de banden en het wegdek komt. De banden kunnen het water niet snel genoeg afvoeren, waardoor het contact met het asfalt tijdelijk verdwijnt. Het gevolg: verlies van grip en controle. Dit gebeurt vaak bij hoge snelheid of bij diepe plassen op de weg.

Als je merkt dat je auto begint te 'drijven', is het belangrijk om rustig te blijven. In een automaat laat je het gaspedaal geleidelijk los. Rijd je in een handgeschakelde auto, laat dan eveneens het gaspedaal los, trap de koppeling in en houd het stuur recht. Begint de auto te slippen, blijf dan kijken en sturen in de richting waarin je wilt dat de auto gaat. Heftig remmen of plotselinge stuurbewegingen maken vergroot juist het risico op ongevallen.

Veel mensen volgen een slipcursus om beter te leren hoe ze hun auto onder controle houden. Hoe zo’n cursus in zijn werk gaat, zie je in de video hieronder:

2:12 Iedereen wil op slipcursus door gladheid

Zo voorkom je aquaplaning

Snelheid is de grootste boosdoener. Hoe harder je rijdt, hoe moeilijker de banden het water weg kunnen voeren. Pas je snelheid daarom altijd aan bij zware regenval. Daarnaast spelen de banden een cruciale rol. De ANWB adviseert om ze te vervangen bij een profieldiepte van 2 millimeter, maar 3 millimeter is nog veiliger.

Ook de juiste bandenspanning is belangrijk, net als het vermijden van spoorvorming waar water zich ophoopt. Brede banden lijken sportief, maar vergroten de kans op aquaplaning.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Risico’s bij rijden door diep water

Water op de weg kan meer schade veroorzaken dan alleen slipgevaar. Een boeggolf die hoger komt dan de bumper kan water de motor in zuigen. Als er water in een draaiende motor terechtkomt, moet deze vrijwel altijd volledig worden vervangen, een reparatie die kan oplopen tot wel 10.000 euro.

Ook elektronica in de auto kan defect raken zodra water de binnenkant bereikt. Daarnaast schuilt er gevaar in overstroomde riolen: putdeksels kunnen losraken en schade aan de onderkant van de auto veroorzaken of zelfs een wiel laten wegzakken.

Vluchtstrook of doorrijden?

Wat te doen als het weer zo extreem wordt dat verder rijden niet meer verantwoord voelt? Volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens kan extreem weer een noodsituatie zijn die het gebruik van de vluchtstrook rechtvaardigt, al blijft onduidelijk wat precies onder ‘extreem’ valt. Rijkswaterstaat adviseert om, indien mogelijk, rustig door te rijden naar een parkeerplaats.

De politie geeft aan niet te zullen handhaven wanneer automobilisten uit nood op de vluchtstrook stoppen. Toch waarschuwt de ANWB: de vluchtstrook is geen veilige plek om stil te staan, zeker niet bij slecht zicht. Doorrijden naar een veilige plek is daarom altijd de beste keuze.