Waarschuwing voor drukke maandagochtendspits, ook hinder op spoor verwacht

Maandag is het de eerste dag na de kerstvakantie en dan gaat iedereen weer naar school en gaan mensen weer massaal naar hun werk. Het afgelopen weekend waren er al verstoringen en vertragingen op het spoor en waren er veel ongelukken op de weg. Dat zal maandag niet anders zijn zeggen de NS en Rijkswaterstaat. Houd rekening met drukte en hinder wordt er gezegd.

Er wordt een drukke maandagochtendspits verwacht. Aangezien er nog een code geel geldt tot en met dinsdagochtend, moet er rekening worden gehouden met gevaarlijke rijomstandigheden. Dit vanwege de sneeuwval en de gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Rijkswaterstaat zegt met man en macht bezig te zijn om de gladheid te bestrijden.

De NS waarschuwt treinreizigers voor vertragingen op het spoor. Lastig te voorspellen is wel waar dit precies zal gaan zijn, zegt een woordvoerder. De hinder op het spoor komt door bevroren wissels, waardoor er verstoringen in de treindienst ontstaan. Plan de reis kort van tevoren en hou de reisplanner in de gaten, adviseert de woordvoerder.