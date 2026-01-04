Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Waarschuwing voor drukke maandagochtendspits, ook hinder op spoor verwacht

Verkeer

Vandaag, 15:48

Link gekopieerd

Maandag is het de eerste dag na de kerstvakantie en dan gaat iedereen weer naar school en gaan mensen weer massaal naar hun werk. Het afgelopen weekend waren er al verstoringen en vertragingen op het spoor en waren er veel ongelukken op de weg. Dat zal maandag niet anders zijn zeggen de NS en Rijkswaterstaat. Houd rekening met drukte en hinder wordt er gezegd.

Er wordt een drukke maandagochtendspits verwacht. Aangezien er nog een code geel geldt tot en met dinsdagochtend, moet er rekening worden gehouden met gevaarlijke rijomstandigheden. Dit vanwege de sneeuwval en de gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Rijkswaterstaat zegt met man en macht bezig te zijn om de gladheid te bestrijden.

De NS waarschuwt treinreizigers voor vertragingen op het spoor. Lastig te voorspellen is wel waar dit precies zal gaan zijn, zegt een woordvoerder. De hinder op het spoor komt door bevroren wissels, waardoor er verstoringen in de treindienst ontstaan. Plan de reis kort van tevoren en hou de reisplanner in de gaten, adviseert de woordvoerder.

Door ANP

Lees ook

Gladheid zorgt opnieuw voor ongelukken door heel Nederland
Gladheid zorgt opnieuw voor ongelukken door heel Nederland
Code geel nog zeker tot dinsdag van kracht door sneeuw en gladheid
Code geel nog zeker tot dinsdag van kracht door sneeuw en gladheid
Winterweer zorgt voor uitval van treinen, bussen en vluchten
Winterweer zorgt voor uitval van treinen, bussen en vluchten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.