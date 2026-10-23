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Verkeersleiders slaan alarm: 'Veiligheid op snelwegen in gevaar door nieuwe software'

Verkeer

Vandaag, 09:20

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Wegverkeersleiders maken zich grote zorgen over de veiligheid op Nederlandse snelwegen. Ze moeten van Rijkswaterstaat verplicht gaan werken met nieuwe software die volgens medewerkers traag, onveilig en nauwelijks werkbaar is. Daardoor zou het bij ongelukken langer duren voordat hulpdiensten worden ingeschakeld. Dat meldt het AD.

Vanaf volgende week moeten verkeersleiders incidenten verplicht registreren in het programma Dynac. De nieuwe werkwijze wordt als eerste ingevoerd bij de verkeerscentrale Zuid-Nederland. Volgens medewerkers is het systeem, ondanks jarenlange aanpassingen, niet geschikt om incidenten direct te verwerken.

Kostbare minuten verloren

Het probleem zit vooral in de manier waarop meldingen worden verwerkt. Verkeersleiders moeten eerst alle gegevens over een incident invoeren, zoals de locatie, de oorzaak en eventuele rijstrookafsluitingen. Pas wanneer de melding volledig is afgerond, verschijnt de informatie op andere schermen.

Volgens de verkeersleiders gaan hierdoor kostbare minuten verloren bij het alarmeren van hulpdiensten en weginspecteurs. Juist bij ernstige ongelukken kan iedere seconde van belang zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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