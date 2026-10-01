Drukste donderdagochtendspits van 2026: 577 kilometer file

Automobilisten hebben donderdagochtend veel geduld nodig gehad. Op het drukste moment stond er volgens Rijkswaterstaat 577 kilometer file. Daarmee was het de drukste donderdagochtendspits van 2026. De ANWB, die ook de N-wegen meeneemt in het fileoverzicht, meldde dat rond 08.20 uur zelfs tot 909 kilometer file stond.

Volgens de ANWB zorgde een combinatie van regenachtig weer en veel ongelukken voor de drukte. Normaal meet de organisatie rond 08.20 uur op een donderdag gemiddeld zo'n 460 kilometer file.

Flinke vertraging na ongelukken

Op verschillende snelwegen liep de vertraging flink op. Op de A7 en A9 in Noord-Holland zorgden ongelukken voor ongeveer een uur vertraging.

Ook op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch stonden in beide richtingen lange files na ongelukken. Daar liep de vertraging op tot ongeveer drie kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam was het verkeer zo'n 40 minuten langer onderweg, onder meer door bergingswerkzaamheden.

Drukte neemt af

Na de piek begon de drukte langzaam af te nemen. Net na 09.00 uur stond er volgens Rijkswaterstaat nog ongeveer 450 kilometer file.

Vooral rond de grote steden moesten automobilisten nog rekening houden met extra reistijd.