OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Drukste donderdagochtendspits van 2026: 577 kilometer file

Drukste donderdagochtendspits van 2026: 577 kilometer file

Verkeer

Vandaag, 09:11

Automobilisten hebben donderdagochtend veel geduld nodig gehad. Op het drukste moment stond er volgens Rijkswaterstaat 577 kilometer file. Daarmee was het de drukste donderdagochtendspits van 2026. De ANWB, die ook de N-wegen meeneemt in het fileoverzicht, meldde dat rond 08.20 uur zelfs tot 909 kilometer file stond.

Volgens de ANWB zorgde een combinatie van regenachtig weer en veel ongelukken voor de drukte. Normaal meet de organisatie rond 08.20 uur op een donderdag gemiddeld zo'n 460 kilometer file.

Flinke vertraging na ongelukken

Op verschillende snelwegen liep de vertraging flink op. Op de A7 en A9 in Noord-Holland zorgden ongelukken voor ongeveer een uur vertraging.

Ook op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch stonden in beide richtingen lange files na ongelukken. Daar liep de vertraging op tot ongeveer drie kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam was het verkeer zo'n 40 minuten langer onderweg, onder meer door bergingswerkzaamheden.

Drukte neemt af

Na de piek begon de drukte langzaam af te nemen. Net na 09.00 uur stond er volgens Rijkswaterstaat nog ongeveer 450 kilometer file.

Vooral rond de grote steden moesten automobilisten nog rekening houden met extra reistijd.

Lees ook

Meer dan uur vertraging op A16 na ongeluk met meerdere auto's
Verkeer
Meer dan uur vertraging op A16 na ongeluk met meerdere auto's
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.