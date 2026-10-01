Meer dan uur vertraging op A16 na ongeluk met meerdere auto's

Automobilisten op de A16 richting Breda moeten donderdagochtend rekening houden met flinke vertraging. Bij de Van Brienenoordbrug is rond 06.45 uur een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. De vertraging is inmiddels opgelopen tot meer dan een uur.

Op beelden die Rijkswaterstaat op X deelt, zijn zeven auto's te zien die stilstaan op de snelweg. Twee rijstroken zijn vanwege het ongeluk afgesloten.

Ambulance ter plaatse

Een ambulance is naar de plek van het ongeluk gekomen om de betrokkenen te controleren. Over eventuele gewonden is nog niets bekend.

Ook bergers zijn ter plaatse om de betrokken voertuigen weg te halen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Omrijden via Beneluxtunnel

Vanaf knooppunt Terbregseplein loopt de vertraging voor verkeer richting Breda flink op. Automobilisten kunnen onder meer omrijden via de Beneluxtunnel.