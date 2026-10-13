Gevaarlijk: vrachtwagenchauffeur komt op fietspad terecht op Merwedebrug

Een opmerkelijk tafereel op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Een vrachtwagen is daar op het fietspad terechtgekomen. Zware vrachtwagens mogen vanwege de slechte staat van de brug al maanden niet meer over de brug rijden. Hoe de chauffeur op het smalle fietspad is beland, is niet bekend. De beelden van het foutje worden gedeeld op sociale media.

Op de beelden is onder andere te zien hoe de vrachtwagen het fietspad blokkeert en hoe de wagen achteruit rijdt om van de brug af te komen.

Honderden boetes

Sinds half juli geldt op de Merwedebrug een verbod voor zware vrachtwagens en touringcars vanwege de verzwakte constructie. Toch negeren veel chauffeurs de regels. Tijdens een speciale controleweek werden maar liefst honderden boetes uitgedeeld. Wie het verbod overtreedt, riskeert een boete van 500 euro per overtreding.

Vooral buitenlandse vrachtwagenchauffeurs zorgen voor extra werk bij Rijkswaterstaat. Nederlandse kentekens kunnen automatisch via camera's worden beboet, maar bij buitenlandse vrachtwagens moeten agenten de bestuurders staande houden. Soms is zelfs een tolk nodig, waardoor de afhandeling per vrachtwagen ongeveer een halfuur kan duren. Op de beelden is te zien dat het ook deze keer gaat om een chauffeur met buitenlands kenteken.