OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gevaarlijk: vrachtwagenchauffeur komt op fietspad terecht op Merwedebrug

Gevaarlijk: vrachtwagenchauffeur komt op fietspad terecht op Merwedebrug

Verkeer

Vandaag, 15:07

Link gekopieerd

Een opmerkelijk tafereel op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Een vrachtwagen is daar op het fietspad terechtgekomen. Zware vrachtwagens mogen vanwege de slechte staat van de brug al maanden niet meer over de brug rijden. Hoe de chauffeur op het smalle fietspad is beland, is niet bekend. De beelden van het foutje worden gedeeld op sociale media.

Op de beelden is onder andere te zien hoe de vrachtwagen het fietspad blokkeert en hoe de wagen achteruit rijdt om van de brug af te komen.

Honderden boetes

Sinds half juli geldt op de Merwedebrug een verbod voor zware vrachtwagens en touringcars vanwege de verzwakte constructie. Toch negeren veel chauffeurs de regels. Tijdens een speciale controleweek werden maar liefst honderden boetes uitgedeeld. Wie het verbod overtreedt, riskeert een boete van 500 euro per overtreding.

Vooral buitenlandse vrachtwagenchauffeurs zorgen voor extra werk bij Rijkswaterstaat. Nederlandse kentekens kunnen automatisch via camera's worden beboet, maar bij buitenlandse vrachtwagens moeten agenten de bestuurders staande houden. Soms is zelfs een tolk nodig, waardoor de afhandeling per vrachtwagen ongeveer een halfuur kan duren. Op de beelden is te zien dat het ook deze keer gaat om een chauffeur met buitenlands kenteken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Merwedebrug na werkzaamheden vervroegd open
Verkeer
Merwedebrug na werkzaamheden vervroegd open
Merwedebrug dicht: 'opmerkelijk lange files' op alternatieve routes
Verkeer
Merwedebrug dicht: 'opmerkelijk lange files' op alternatieve routes
Kabinet wil verkeersboetes verhogen, Raad van State kritisch
Beleid
Kabinet wil verkeersboetes verhogen, Raad van State kritisch
Ruim 200 boetes voor vrachtwagens op verzwakte Merwedebrug
Verkeer
Ruim 200 boetes voor vrachtwagens op verzwakte Merwedebrug
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.