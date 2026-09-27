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Merwedebrug na werkzaamheden vervroegd open

Merwedebrug na werkzaamheden vervroegd open

Verkeer

Vandaag, 07:46

De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond laat weer open voor verkeer. De werkzaamheden verliepen volgens Rijkswaterstaat voorspoedig, waardoor de brug eerder dan gepland kon worden opengesteld. De afsluiting zou aanvankelijk tot maandagochtend duren.

Tijdens de werkzaamheden is de bestaande asfaltlaag vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daardoor is de brug ongeveer 400 ton lichter. Dat is volgens Rijkswaterstaat nodig om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug.

Maximumsnelheid van 70 kilometer per uur

Op de brug geldt voortaan een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. "Dit is nodig vanwege hoogteverschillen die bij de voegovergangen kunnen ontstaan", legt de wegbeheerder uit.

Verbod vrachtwagens en touringcars

Op de brug geldt voortaan een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Het verbod voor vrachtwagens en touringcars blijft van kracht.

Pas eind dit jaar denkt Rijkswaterstaat meer duidelijkheid te kunnen geven over de maatregelen die nodig zijn totdat de eerste van twee nieuwe bruggen is voltooid. Dat gaat nog zo'n vijf jaar duren.

Door ANP

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