Veerpont Brummen-Bronkhorst vaart gewoon ondanks foutieve Google-melding

Wie deze dagen online zoekt naar de veerpont tussen Brummen en Bronkhorst, krijgt misschien de indruk dat de overtocht niet mogelijk is. Op Google staat namelijk dat de pont tijdelijk gesloten zou zijn. In werkelijkheid vaart de pont nog gewoon.

Volgens de pontbaas zorgt de onjuiste informatie voor problemen. Vooral recreatieve fietsers lijken de overtocht te mijden omdat zij vertrouwen op de melding die online verschijnt. Dat leidt volgens de pontbaas tot een merkbare terugloop in het aantal passagiers en daarmee tot minder inkomsten. De beheerder zegt al meerdere pogingen te hebben gedaan om de foutieve status te laten aanpassen, maar zonder resultaat. Daardoor blijft de melding zichtbaar en weten veel bezoekers niet dat de pont nog altijd in de vaart is.

Lage waterstand blijft een risico

Hoewel de pont momenteel nog vaart, staat de dienstregeling onder druk door de lage waterstand van de IJssel. Dagelijks wordt bekeken of varen nog veilig en verantwoord is. De verwachting is dat de situatie snel kan veranderen. Als het waterpeil verder daalt, wordt aanmeren lastig omdat de laadklep de kade niet meer goed kan bereiken. Om die reden mogen er nu ook minder auto's tegelijk mee op de pont dan normaal.

De pontbaas houdt er rekening mee dat de pont op korte termijn alsnog uit de vaart moet worden genomen als de waterstand verder zakt. In dat geval blijft het vaartuig afgemeerd bij de steiger in Bronkhorst totdat de omstandigheden verbeteren.

Voorlopig kunnen reizigers de oversteek nog gewoon maken, ondanks wat online te lezen is.