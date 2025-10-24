Veerboten Ameland en Schiermonnikoog tijdelijk stilgelegd door hoogwater

De veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog zijn tijdelijk stilgelegd, meldt Wagenborg Passagiersdiensten. Door het hoge water zijn de veerdammen op de Waddeneilanden afgesloten. Volgens Omroep Friesland vaart de boot naar Ameland inmiddels weer.

Een ANP-verslaggever bevond zich op de pier richting de terminal voor de boot van Schiermonnikoog richting het vasteland, toen het water heel hoog kwam te staan. "De hele weg stond onder water, waardoor je het verschil tussen de pier en de zee amper nog kon zien", aldus de verslaggever. Eenmaal bij de terminal kon hij op de boot komen, maar niet iedereen die van de boot afkwam, kon het eiland op.

Gestrande passagiers

De verslaggever vertelt dat drie bussen met passagiers naar Schiermonnikoog konden rijden, maar dat de bussen daarna moesten stoppen vanwege het hoge water. Mensen die nog op de boot zaten, moesten daarom terug naar Lauwersoog. Zij mogen aan boord blijven totdat ze alsnog de overtocht kunnen maken, aldus de verslaggever.

Een politiewoordvoerder laat weten dat één persoon door een ambulance is geholpen. Het is onduidelijk of diegene in het water is gevallen of dat er een golf over hem of haar heen is geslagen. De woordvoerder zegt wel dat het naar omstandigheden goed gaat met het slachtoffer.

De rederij vraagt mensen met een gereserveerde plek voor hun auto op de boot naar Ameland om te parkeren op het Verdekspad.