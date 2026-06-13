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Bestuurders negeren rode kruizen A12, eindigen massaal met lekke banden

Bestuurders negeren rode kruizen A12, eindigen massaal met lekke banden

Verkeer

Vandaag, 13:35

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Meerdere automobilisten zijn zaterdag met een lekke band gestrand op de A12 bij Woerden nadat zij over ijzeren voorwerpen op de weg reden. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op X.

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De ijzeren voorwerpen lagen op de rijbaan, waardoor meerdere rijstroken tijdelijk werden afgesloten. Niet alle weggebruikers hielden zich volgens Rijkswaterstaat aan die rode kruizen.

Toch doorgereden

Volgens Rijkswaterstaat besloten sommige bestuurders toch over de afgesloten rijstroken te rijden.

"Een deel daarvan staat nu met een lekke band op de vluchtstrook", schrijft Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op X.

De ijzeren voorwerpen zijn inmiddels van de weg gehaald en de situatie is opgelost.

Hoe fout het negeren van rode kruizen kan gaan vertelt weginspecteur Jeroen Meurs, bekijk het in deze video:

Weggebruikers blijven rode kruizen negeren
1:20

Weggebruikers blijven rode kruizen negeren

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