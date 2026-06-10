Rijkswaterstaat stelt onderhoud aan wegen uit vanwege geldtekort

Rijkswaterstaat (RWS) stelt het onderhoud aan meerdere wegen uit vanwege een tekort aan aan financiële middelen. Een woordvoerder van de organisatie bevestigt het budgettekort naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

De uitgestelde werkzaamheden betreffen wegen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht. Die projecten stonden gepland voor 2027 en 2028. Rijkswaterstaat kaart aan dat de werkzaamheden uitgesteld kunnen worden, omdat ze "niet direct noodzakelijk" zijn voor de verkeersveiligheid. Daarnaast peilt RWS voortdurend hoe de situatie is.

Verouderde bruggen en wegen kunnen voor gevaar zorgen, zo zie je in bovenstaande video.

Afspraken

De woordvoerder van Rijkswaterstaat geeft aan dat de minister gaat kijken welke projecten door heel Nederland prioriteit krijgen. "Daarin worden ook de uitgestelde projecten meegenomen." In het najaar komt meer duidelijkheid over de situatie. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor herprioritering gekozen "om de basis weer op orde te krijgen".

Werkzaamheden

In Groningen gaat het om onderhoudswerkzaamheden aan de A28, A7 en de N33. Waarbij in Drenthe onderhoud nodig is aan de A28 en de A37. Daarnaast is in Friesland een opknapbeurt nodig aan de A7, A32, N31 en de A6 en in Utrecht moet er gesleuteld worden aan de A12. Het onderhoud aan 104 kilometer vangrails en tientallen bruggen, tunnels en 94 viaducten schuift door naar een later moment.

Financieel tekort

De problemen waren al langer in zicht. De Rekenkamer waarschuwde namelijk al eerder dat er een flink financieel tekort was voor het onderhoud van de infrastructuur. Daarbij dreigt een gat te ontstaan tussen het budget dat het ministerie beschikbaar heeft en dat RWS nodig heeft. In 2038 zal het verschil 34,5 miljard euro zijn.