Sluipverkeer rond A2 zorgt voor 'chaos' in Utrechtse dorpen

Automobilisten die files op de A2 willen ontwijken, zorgen zaterdag voor grote drukte en gevaarlijke situaties in dorpen rond Utrecht. In onder meer Vianen, Hagestein en Zijderveld staat het verkeer muurvast, doordat bestuurders binnendoor rijden. Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden wil opnieuw in gesprek met Rijkswaterstaat over het sluipverkeer in een aantal kernen van zijn gemeente.

Volgens de burgemeester is het 'chaos in Vianen' en staat het verkeer onder meer muurvast op de smalle Kanaaldijk. Ondanks afgesloten sluiproutes en verkeersregelaars blijven automobilisten door de kernen rijden om files te vermijden. Fröhlich wil daarom extra maatregelen afdwingen.

Over het fietspad rijden

De burgemeester pleit onder meer voor het afsluiten van extra op- en afritten en meer toezicht in de dorpen. Ook wil hij dat het fietspad naast de Jan Blankenbrug tijdelijk wordt afgesloten voor auto's, nadat automobilisten daar zelfs overheen reden om sneller door te kunnen rijden. Hij roept weggebruikers op om de officiële omleiding via de A27 te volgen.

Rijkswaterstaat laat bij afrit Everdingen alleen bestemmingsverkeer toe en stuurt anderen terug om de dorpen bereikbaar te houden. De werkzaamheden op de A2 duren nog tot en met 11 mei.