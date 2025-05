Vrees voor chaos door afsluiting A12: ondernemers en gebruikers zetten zich schrap

Automobilisten, ondernemers en inwoners van gemeenten langs de A12 kijken met angst en beven uit naar vrijdagavond 20.00 uur. Dan sluit Rijkswaterstaat de snelweg A12 volledig af in de richting van Veenendaal naar Utrecht.

Het gaat om groot onderhoud, dat volgens Rijkswaterstaat hard nodig is. Het asfalt zou namelijk zijn beste tijd gehad hebben. Vooral in het Utrechtse dorp Bunnik is de vrees voor chaos groot, omdat daar veel sluipverkeer wordt verwacht.

Van levensbelang

Ronald Driessen, eigenaar van Driessen Food, een leverancier van groente, fruit, vlees en vis voor de horeca, maakt zich ernstig zorgen. De A12 is van levensbelang voor het bedrijf, vertelt hij tegen Hart van Nederland.

"Wij zijn als het ware een grote koelkast voor de horeca. Wij leveren aan cafés en restaurants, en soms zijn er drukke dagen door bijvoorbeeld mooi weer. Dan bestellen ze bij, en moeten we snel kunnen leveren", aldus Driessen. "Wij hebben twintig bussen en drie vrachtwagens die elke dag uitrijden. Dat gaan we nu veel eerder doen. Ik moet meer personeel ’s nachts laten werken. We gaan eerder de weg op om drukte te vermijden."

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om de spits zoveel mogelijk te mijden, of rekening te houden met flink extra reistijd.