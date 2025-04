Pas op in mei en augustus: veel hinder verwacht op A12 door groot onderhoud

Pas op als je de weg opgaat in mei of augustus. In die maanden staan weggebruikers op de A12 tussen Veenendaal en Utrecht flink in de file. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. De dienst voert groot onderhoud uit aan de snelweg en sluit die twee keer negen aaneengesloten dagen en nachten af over een lengte van 30 kilometer, tussen de knooppunten Maanderbroek en Lunetten.

Het is niet de eerste keer dat de A12 afgesloten is. Eerder spraken we de inwoners van het Utrechtse dorpje Hekendorp over de overlast die zij ervoeren door de afsluiting, is te zien in bovenstaande video.

Tussen Veenendaal en Utrecht wordt het verouderde asfalt vervangen door stiller asfalt. Ook is er onderhoud aan verlichting, vangrails, de borden langs en boven de weg en het groen.

De afsluitingen zullen veel hinder geven, erkent Rijkswaterstaat, maar deze optie is sneller en efficiënter dan de weg bijvoorbeeld tien weekenden af te sluiten. Ook is het veiliger voor de wegwerkers als de weg helemaal dicht is.

Afsluiting

De afsluitingen zijn van vrijdag 9 mei 20.00 uur tot en met maandag 19 mei 05.00 uur, en van vrijdag 22 augustus 20.00 uur tot en met maandag 1 september 05.00 uur.

