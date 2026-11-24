De provincie Utrecht beëindigt het contract met vervoerder Keolis voor het regionale busvervoer zeven jaar eerder dan gepland. Het tienjarige contract zou eigenlijk tot eind 2035 lopen, maar stopt nu op 29 april 2028. Keolis lijdt grote verliezen op het busvervoer in de regio en heeft daarom samen met de provincie nieuwe afspraken gemaakt.

Keolis regelt het busvervoer in de regio Utrecht Buiten. Daaronder vallen Amersfoort en het oosten en westen van de provincie, maar de financiële problemen zijn zo groot dat de dienstregeling in gevaar komt. Om ervoor te zorgen dat reizigers ook de komende jaren met de bus kunnen blijven reizen, draagt de provincie financieel bij.

Het busvervoer in Utrecht kampt al langer met problemen. Uitgevallen ritten en vertragingen zijn voor iedereen vervelend, maar voor sommigen is het busvervoer ronduit essentieel. Marko Molenaar uit Zeist is blind en is volledig afhankelijk van de bus. In bovenstaande video vertelt hij wat de problemen voor hem betekenen.

Minder bussen vanaf januari

De nieuwe afspraken hebben ook gevolgen voor reizigers. Vanaf begin januari 2027 gaat een aangepaste dienstregeling in, waarbij het busaanbod opnieuw wordt verminderd. Volgens Keolis moet dit zorgen voor een betrouwbaardere dienstverlening. Ze hopen dat ritten minder vaak op het laatste moment uitvallen.

De vervoerder wijst op stijgende kosten, inflatie en een tekort aan personeel als oorzaken van de financiële problemen. Keolis blijft tot april 2028 verantwoordelijk voor het busvervoer. In de tussentijd gaat de provincie op zoek naar een nieuwe partij die daarna het busvervoer kan verzorgen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een regionaal ov-contract voortijdig wordt beëindigd vanwege financiële problemen. Eerder besloten Flevoland, Overijssel en Gelderland al om het contract met vervoerder EBS jaren eerder stop te zetten.