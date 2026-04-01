Vervoerders krijgen miljoenenboete om problemen met bussen Utrecht

De provincie Utrecht gaat vervoerders Transdev en Keolis definitief boetes opleggen voor de aanhoudende problemen met het busvervoer. Dat meldt RTV Utrecht.

De boete voor Transdev, dat in het midden van de provincie rijdt, bedraagt in ieder geval 1,5 miljoen euro. Zolang de problemen aanhouden, komt daar ieder kwartaal nog 100.000 euro bij. Volgens de provincie heeft Transdev de plannen niet waar kunnen maken. Zo zijn onder meer verschillende bussen niet op tijd geleverd en valt bijna een op de zes bussen uit.

Voor iedereen is een bus die te laat is of uitvalt vervelend, maar voor sommigen is het busvervoer ronduit essentieel. Marko Molenaar uit Zeist is blind en is volledig afhankelijk van de bus. In bovenstaande video zie je hoe de problemen met het busvervoer in Utrecht zich opstapelen:

Het boetebedrag voor Keolis is nog niet helemaal bekend. Deze bussen rijden in het oosten en westen van de provincie, maar het bedrijf heeft de beloftes ook niet volledig waar kunnen maken. De boete kan maximaal 1,5 miljoen euro bedragen. Daarnaast geldt dezelfde maatregel als voor Transdev: per kwartaal dat de problemen aanhouden, moet de vervoerder een ton betalen.

Miljoenen

Mogelijk blijft het niet bij deze boetes. Zo krijgen de vervoerders geen subsidie uitbetaald bij de uitval van ritten. De schade voor beide vervoerders loopt naar verwachting in de miljoenen.

Of de boetes bijdragen aan het oplossen van het probleem, is nog maar de vraag. "Boetes komen bovenop de schade en het verlies dat we al lijden bij een moeizame start", laat een woordvoerder van Transdev weten aan de regionale omroep. "Financieel, maar zeker ook in het vertrouwen van reizigers. De reiziger is uiteindelijk gebaat bij structurele verbeteringen, niet bij financiële afrekeningen." Volgens de vervoerder moet er ook naar de oorzaken van de problemen gekeken worden.