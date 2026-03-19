Tanktoerisme loopt de spuigaten uit, ergernis aan beide kanten van de grens

Vandaag, 18:38 - Update: 2 uur geleden

Gek worden ze ervan in België: Nederlanders. En dan specifiek de tankende medemens. Nu we in Nederland dik boven de 2,50 euro betalen, krijgt de Vlaamse gemeente Maasmechelen te maken met een stortvloed aan auto's en ook vrachtwagens uit Nederland.

De burgemeester van Maasmechelen gaat maatregelen nemen. Maar ook aan de Nederlandse kant van de grens klinken klachten. Pomphouders in Nederland verliezen klanten. Het loont voor Nederlanders immers om over de grens te tanken, ook als je wat dieper in het land woont. Dat merkt Willemjan van Golstein Brouwers, pomphouder in het Brabantse Asten: "Van klanten hoor ik gewoon dat ze veel voordeliger uit zijn daar."

