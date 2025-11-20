Strooiwagens maken eerste ronde: 735.000 kilo zout gestrooid

De strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn voor het eerst dit seizoen uitgerukt. In de nacht van woensdag op donderdag is er gestrooid in het noorden, oosten en delen van Limburg. In totaal is er donderdagochtend zo’n 735.211 kilo strooizout gestrooid.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat het 'kwakkelnachten' zijn. Het wegdek was net onder de 0 graden, maar er worden verder geen grote problemen gezien of waarschuwingen afgegeven. Het is nog geen landelijke strooiactie omdat er vooral in het oosten van het land gestrooid is. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de oostelijke helft van het land vanwege plaatselijke gladheid.