Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Strooiwagens maken eerste ronde: 735.000 kilo zout gestrooid

Strooiwagens maken eerste ronde: 735.000 kilo zout gestrooid

Verkeer

Vandaag, 09:14

Link gekopieerd

De strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn voor het eerst dit seizoen uitgerukt. In de nacht van woensdag op donderdag is er gestrooid in het noorden, oosten en delen van Limburg. In totaal is er donderdagochtend zo’n 735.211 kilo strooizout gestrooid.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat het 'kwakkelnachten' zijn. Het wegdek was net onder de 0 graden, maar er worden verder geen grote problemen gezien of waarschuwingen afgegeven. Het is nog geen landelijke strooiactie omdat er vooral in het oosten van het land gestrooid is. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de oostelijke helft van het land vanwege plaatselijke gladheid.

Door ANP

Lees ook

Treinen gestrand door rijp op bovenleiding bij Utrecht
Treinen gestrand door rijp op bovenleiding bij Utrecht
Code geel in oosten door gladheid: kans op hagel en natte sneeuw
Code geel in oosten door gladheid: kans op hagel en natte sneeuw

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.