Gert-Jan rijdt op strooiwagen: 'Wij kunnen bepalen hoeveel er gestrooid wordt'

De sneeuw levert mooie plaatjes op, maar op de weg kan het voor vertraging en ongelukken zorgen. De sneeuwschuivers en strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn donderdagochtend weer druk bezig om de wegen begaanbaar te houden voor werkend Nederland. "Vrijwel alle wegen in Nederland liggen er nu mooi bij."

Op meerdere plaatsen in Nederland moest donderdagochtend rustig worden gereden. Door het winterse weer gaf het KNMI weerwaarschuwingen uit voor het zuidoosten, oosten en noorden van het land. Een teken dat de strooiwagens van Rijkswaterstaat weer flink aan de bak moeten.

Niet lukraak strooien

Gert-Jan uit Assen werkt op een zoutstrooier en vertelt bij de 538 Ochtendshow dat hij lange dagen maakt op dagen zoals deze. "Woensdagochtend en -avond zijn we ook al de weg opgegaan en vanochtend zijn we ook nog wel even bezig", zegt Gert-Jan. Er wordt niet zomaar geschoven op de weg. "Omdat we gisteravond ook al gestrooid hebben, zijn de meeste wegen goed begaanbaar. Op de weg ligt eigenlijk bijna geen sneeuw."

Volgens Gert-Jan wordt er niet lukraak zout gestrooid. De bestuurder van een strooiwagen kan namelijk precies instellen hoeveel zout op het wegdek terechtkomt. "Wij kunnen vanuit de cabine de hoeveelheid gram per vierkante meter aanpassen. Ook kunnen we instellen of er droog of nat gestrooid moet worden. Donderdagochtend werd er 10 gram per vierkante meter gestrooid en woensdagavond was dat 15 gram per vierkante meter. Dat is best veel als je weet dat het maximum 30 gram per vierkante meter is."

Droog of nat strooien?

Vanuit de cabine wordt ook bepaald of het zout droog of nat op het wegdek moet worden aangebracht. "Er wordt momenteel droog gestrooid, omdat het wegdek toch al nat of vochtig is. Het zout blijft dan als het ware plakken aan het wegdek," licht Gert-Jan verder toe. Als het wegdek droog is, wordt er bij het strooien natriumwater toegevoegd. "Anders wordt het zout van het wegdek gereden door de weggebruikers."

Ook via de strooikaart van Rijkswaterstaat is te zien dat er de afgelopen 24 uur flink is gestrooid. Sinds woensdag 19.00 uur is er al ruim 3,8 miljoen kilo zout gestrooid. Dat is meer dan 10 procent van het totaal gestrooide zout dit seizoen (vanaf 1 oktober 2024).