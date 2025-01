Campagne tegen files: op deze manier wil minister Madlener je reisgedrag veranderen

Om de drukte op Nederlandse wegen op dinsdagen en donderdagen aan te pakken, vraagt minister Barry Madlener (Infrastructuur) automobilisten om op deze dagen de spits zoveel mogelijk te vermijden. Hij stelt voor dat werknemers bijvoorbeeld thuis beginnen met werken en later op de dag naar kantoor gaan. Volgens de minister is het sinds de coronaperiode duidelijk dat thuiswerken vaker mogelijk is, maar dat veel mensen juist op deze dagen naar kantoor reizen.

Uit cijfers blijkt dat 77 procent van de files ontstaat tijdens de spitsuren. Om hier iets aan te doen, lanceerde het ministerie van Infrastructuur de campagne 'Spitsvrij'. De campagne richt zich op het verminderen van de verkeersdrukte tijdens de ochtend- en avondspits, respectievelijk tussen 07.00 en 09.00 uur en 16.30 en 18.00 uur.

Een eerder plan van minister Madlener was het stimuleren van het dragen van een helm voor fietsers. Myrthe pleit voor een verplichte fietshelm na het dodelijk ongeluk van haar moeder, maar niet iedereen vindt dat een goed plan zoals je op bovenstaande video kunt zien.

Tijd besparen

Volgens Madlener brengt het mijden van de spits veel voordelen met zich mee: "Het bespaart tijd, vermindert stress en mensen komen tevredener aan op hun bestemming. Bovendien kunnen we kosten voor de maatschappij en verkeersonveilige situaties voorkomen." Hij benadrukt dat het veranderen van reisgewoonten tijd kost, maar op termijn lonend is.

Vorige maand gaf het ministerie aan dat er dit jaar extra maatregelen worden uitgewerkt om de spitsdruk te verminderen. Hierbij wordt gedacht aan afspraken met werkgevers over flexibele werktijden en het stimuleren van fietsen of carpoolen. Ook wordt gekeken naar manieren om weggebruikers en treinreizigers beter te informeren over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

Daarnaast gaat een wetenschappelijke klankbordgroep meedenken over nieuwe, innovatieve maatregelen. Het ministerie hoopt op ideeën die structureel kunnen bijdragen aan een soepeler en veiliger verkeer.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP