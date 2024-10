Madlener onderzoekt verhoging snelheid naar 130 km/u op deze vier trajecten

Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) laat onderzoeken of de maximumsnelheid op vier snelwegtrajecten weer naar 130 kilometer per uur kan. In een brief aan de Tweede Kamer noemt hij vier "kansrijke" stukken weg waar dus mogelijk 130 kilometer gereden kan worden.

De maximumsnelheid op de snelweg overdag van 100 naar 130 kilometer per uur verhogen of niet? Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen legt in de bovenstaande video uit waarom dat volgens hem geen slimme maatregel zou zijn.

Het gaat dan om de A7 op de Afsluitdijk, de A7 tussen Zuidbroek en de Duitse grens, de A37 tussen knooppunt Holsloot en Zwartemeer en de A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug.

Het is nog niet zeker of deze snelheidsverhoging wordt doorgevoerd. Eerst volgt een "verkennend onderzoek" naar de mogelijke impact op stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden. Madlener verwacht begin volgend jaar een besluit te kunnen nemen.

In totaal gaat het om 133 kilometer snelweg, waarbij de lengte per rijrichting apart wordt geteld. Op de Afsluitdijk, een traject van 25 kilometer, zou een verhoging van 100 naar 130 kilometer per uur zo’n 3,5 minuten tijdswinst opleveren voor automobilisten.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

'Rotmaatregel'

In maart 2020 werd de maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen overdag verlaagd naar 100 km per uur, tussen 06.00 en 19.00 uur. Dit was een besluit van het kabinet als onderdeel van maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Toenmalig premier Rutte noemde het verlagen van de snelheid destijds een "rotmaatregel", maar benadrukte dat het een noodzakelijke stap was gezien het grote maatschappelijke belang van het beschermen van de natuur en het voldoen aan stikstofnormen.

De huidige coalitiepartijen (PVV, VVD, NSC en BBB) hebben afgesproken om, waar mogelijk, de snelheidslimiet weer te verhogen. Een verhoging van de maximumsnelheid kan de reistijd voor automobilisten aanzienlijk verkorten. Zo betekent een snelheidsverhoging van 100 naar 130 kilometer per uur op de 25 kilometer van de Afsluitdijk een tijdswinst van ongeveer 3,5 minuten.

Nog geen zekerheid

Automobilisten die hopen snel weer harder te mogen rijden, moeten nog geduld hebben. Voorlopig is er nog geen definitieve beslissing. Eerst wordt een "verkennend onderzoek" uitgevoerd om te kijken naar de mogelijke effecten van de snelheidsverhoging op de stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden.

De minister verwacht pas begin volgend jaar een definitief besluit te kunnen nemen. Tot die tijd blijft de huidige maximumsnelheid van 100 km per uur gehandhaafd.