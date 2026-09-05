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Rotterdam vreest enorme verkeershinder door 'grootste onderhoudsopgave ooit'

Verkeer

Vandaag, 09:56

Wie de komende jaren door de regio Rotterdam moet reizen, krijgt mogelijk te maken met flinke verkeershinder. Rijkswaterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag waarschuwen voor grote verkeersproblemen door tientallen grote onderhouds- en renovatieprojecten. Zij spreken van de "grootste onderhoudsopgave ooit".

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Onder meer de Giessenbrug op de A20, de Van Brienenoordbrug op de A16 en de Beneluxtunnel op de A4 zijn langere tijd beperkt beschikbaar. Daardoor is de huidige weg- en spoorcapaciteit de komende 10 tot 15 jaar niet volledig te gebruiken.

Werkgevers en scholen worden gevraag mee te denken

Volgens Rijkswaterstaat zijn veel mensen zich nog onvoldoende bewust van de hoeveelheid hinder die eraan komt. "Mensen zijn nog niet bewust van de opgave die op ons afkomt", zegt Jörgen van der Meer van Rijkswaterstaat. De instanties vrezen dat de regio volledig vastloopt als er niets verandert aan de manier waarop mensen reizen.

Werkgevers, werknemers, overheden en onderwijsinstellingen worden daarom opgeroepen mee te denken. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste werk- en lestijden, zodat minder mensen tegelijkertijd de weg op gaan.

Volgens metropoolregio-directeur Christel Mourik is het aanpassingsvermogen dat tijdens de coronacrisis werd getoond opnieuw nodig.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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