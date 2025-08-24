Terug

Rijkswaterstaat waarschuwt voor flinke verkeershinder op A12: 'Uur extra reistijd'

Verkeer

Vandaag, 09:43

Moet je morgen de weg op? Maak je borst maar nat. Niet alleen de vakantie is op veel plekken voorbij, er is ook een belangrijke snelweg dicht. De afsluiting van de A12 zorgde dit weekend al voor grote files, en de snelweg is nog steeds afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert daarom om de snelweg zoveel mogelijk te vermijden.

Het gaat om de A12 van Veenendaal naar Utrecht. De snelweg gaat pas 1 september weer open. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt tussen Veenendaal en Maarn vernieuwd en vinden er ook andere werkzaamheden plaats, zoals onderhoud aan groen, verlichting en vangrails.

Vanwege de verwachte drukte van terugkomend vakantieverkeer en mensen die maandag weer naar hun werk gaan, zal de vertraging op en rond te snelweg flink toenemen. Automobilisten kunnen omrijden via de A1 of de A15, maar moeten daarbij wel rekening houden met een uur extra reistijd. Rijkswaterstaat adviseert om, indien mogelijk, vanuit huis te werken of buiten de spits te rijden.

