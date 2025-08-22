ANWB verwacht grote drukte door terugkomend vakantieverkeer

De ANWB verwacht dit weekend opnieuw drukte op de Europese wegen door terugkomend vakantieverkeer. Volgens de verkeersdienst zal het zaterdag het drukst zijn op de weg.

In Frankrijk is de grootste kans op files op de bekende vakantieroutes. Rond Parijs staan de A6 en A10 vast, verder is het druk op de A7 Lyon–Marseille, de A9 richting Spanje, de A10 naar Bordeaux, de A13 naar Normandië en de A71/A75 via Clermont-Ferrand naar Béziers.

Ook in Duitsland lopen de snelwegen vol, onder meer bij Hamburg, Bremen en München. Vooral de A1, A3, A5, A7 en A8 zijn druk. Daarbovenop wordt er op zo’n 1250 plekken gewerkt, wat voor extra oponthoud zorgt.

Oostenrijk en Zwitserland

In Oostenrijk zijn de belangrijkste knelpunten de A10 bij Salzburg, de A11 bij de Karawankentunnel, de A12 en A13 rond Innsbruck en de B179 in Tirol.

In Zwitserland is vooral de A2 door de Gotthardtunnel een probleem. Daar kunnen in beide richtingen lange files ontstaan. Ook op de A13 bij de San Bernardinotunnel wordt het erg druk.