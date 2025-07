Regen in Alpenlanden zorgt voor lange files voor vakantieverkeer

Zware regenval in de Alpenlanden veroorzaakt zaterdag extra lange files voor vakantieverkeer. "Het verkeer rijdt langzamer door het slechte weer en daardoor zijn de files ook langer", zegt een woordvoerder van de ANWB. Op de wegen naar de populaire vakantiebestemmingen werd zaterdag al grote drukte verwacht.

Op de bekende vakantieroutes staan lange files. Ten zuiden van de Duitse stad München richting Oostenrijk duurt de reis meer dan een uur langer. Vergelijkbare vertragingen zijn er op de Franse snelweg A7 tussen Lyon en Valence en op de A1 in Kroatië.

Deze dingen moet je echt checken voordat je op vakantie gaat met de auto:

2:19 Op vakantie met de auto? Check je auto op deze punten

Voor de Gotthardtunnel is de wachttijd rond het middaguur opgelopen tot tweeënhalf uur. Bij de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië bedraagt de wachttijd anderhalf uur in oostelijke richting en twee uur de andere kant op, omdat daar een ongeval is gebeurd.

Hart van Nederland/ANP