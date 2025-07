Grote drukte verwacht op wegen naar vakantiebestemmingen

Vakantiegangers die dit weekend de auto pakken moeten rekening houden met files en vertragingen. Op de wegen naar de populaire vakantiebestemmingen wordt zaterdag namelijk grote drukte verwacht. Zo wordt het zeer druk op de Franse Autoroute du Soleil richting de Rivièra, maar ook in noordelijke richting.

In de Alpenlanden is de vakantiedrukte zaterdagochtend al vroeg begonnen. Automobilisten moeten rekening houden met anderhalf uur vertraging voor de Gotthardtunnel in Zwitserland en in Oostenrijk duurt het wachten voor de Karawankentunnel een uur, meldt de ANWB.

Lange files kunnen zorgen voor pech. Als je ook nog eens te maken hebt met warme temperaturen, is de kans nog groter dat je voertuig problemen krijgt. Verslaggever van Hart van Nederland Ivo van der Bruggen sprak hierover met de Wegenwacht:

3:17 Drukte bij de wegenwacht tijdens hete dagen

Naast de grote drukte op de wegen krijgt het Alpengebied begin volgende week ook nog eens te maken met flinke regenbuien. Tot en met dinsdag kan lokaal tot 200 millimeter regen vallen, meldt Weeronline. Vooral in Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Duitsland komt het met bakken uit de lucht.

Hart van Nederland/ANP