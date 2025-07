Met deze tips tegen autopech kun jij met een gerust hart op vakantie

De ANWB verwacht dit vakantieseizoen weer duizenden meldingen van Nederlanders die autopech krijgen in het buitenland. Meer dan de helft van de Nederlanders is dit wel eens overkomen en dit komt het vaakst voor in Frankrijk. ANWB-woordvoerder Annelies Tichelaar geeft tips om beter voorbereid op vakantie te gaan.

" We draaien de komende tijd op volle toeren", vertelt Tichelaar. "Tijdens de gehele vakantieperiode krijgen we duizenden meldingen van mensen die met pech vaststaan. Op de drukste dag vorig jaar kregen we 15.000 meldingen op één dag."

Deze dingen moet je echt checken voordat je op vakantie gaat met de auto:

2:19 Op vakantie met de auto? Check je auto op deze punten

De meldingen lopen uiteen. De meest voorkomende problemen zijn kapotte accu’s en lekke banden. "Maar we krijgen ook meldingen van mensen wiens autosleutel uit hun zwembroek in de zee is gevallen", aldus Tichelaar.

Voorbereiden

Je kunt vaak niet voorkomen dat je autopech krijgt op vakantie. Maar door je voor vertrek goed voor te bereiden kun je invloed hebben op hoe lang het duurt totdat autoproblemen op zijn gelost. "Het is bijvoorbeeld echt belangrijk om een reservewiel mee te nemen", vertelt de woordvoerder. "Als er een reservewiel voor je auto gezocht moet worden, ben je al snel een dag of 2 verder. Ook een reservesleutel voor je auto is belangrijk om mee te nemen. Als er eentje opgestuurd moet worden, kun je daar ook lang op wachten."

Daarnaast is het goed om te controleren of je auto klaar is voor een vakantierit. "Het is misschien een open deur, maar controleer de motor van je auto", aldus Tichelaar. "Check het oliepeil, de ruitenwisservloeistof en bandenspanning."

Pechlanden

De meeste meldingen van autopech komen uit Duitsland en Frankrijk. Dit komt omdat dit de landen zijn waar het vaakst met de auto naartoe gereisd wordt. De gevaarlijkste wegen vind je echter in Bulgarije en Roemenië. De veiligste wegen vind je dan weer in Zweden. "Bij andere Europese landen is het belangrijk om te kijken of vervangend vervoer in de verzekering is opgenomen", aldus de ANWB. "Montenegro en Andorra bevinden zich weliswaar in Europa, maar zijn geen lid van de Europese Unie."