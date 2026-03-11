Volg Hart van Nederland
Raad van State zet streep door verbreding A27, A12 en A28

Verkeer

Vandaag, 10:45

De Raad van State heeft het kabinetsplan vernietigd om de A27, A12 en A28 bij Utrecht te verbreden. Vorig jaar kreeg het kabinet de opdracht om de stikstofuitstoot van het project beter uit te leggen, maar dat is niet gelukt. De verbouwing van de snelwegen gaat daarom niet door, schrijft de hoogste bestuursrechter.

Vooral over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd was veel te doen. Daarvoor zouden stroken bomen gekapt worden, wat tot veel protest leidde. Ook kwam de regio Utrecht zelf met een alternatief plan.

Een actiegroep gaf destijds zelfs een cursus boomklimmen voor een protest tegen de verbreding van de A27:

De coalitie van D66, VVD en CDA had de verbreding inmiddels al losgelaten. Maar het plan voor de ring Utrecht ging ook over andere ingrepen, bijvoorbeeld bij de knooppunten Rijnsweerd en Lunetten. De bedoeling was dat de doorstroming en veiligheid zouden verbeteren. Nieuwe geluidsschermen moesten de geluidsoverlast tegengaan.

Door ANP

