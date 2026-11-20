Een primeur in Friesland: bij De Westereen zijn vrijdag de eerste tweetalige verkeersborden van Nederland onthuld. Automobilisten zien bij de afrit van de provinciale weg voortaan niet alleen het Nederlandse 'UIT', maar ook het Friese 'ÚT'. Het lijkt een kleine verandering, maar volgens de provincie is het een belangrijke stap om het Fries en Nederlands gelijkwaardiger te maken.

"Een primeur voor Nederland, een mijlpaal voor de Friese taal", zegt een woordvoerder van de provincie. Voorlopig gaat het alleen om borden met de tekst 'UIT' en 'ÚT'. Daar is bewust voor gekozen, omdat dit volgens de provincie de eenvoudigste verkeersborden zijn om tweetalig te maken.

Aan de plaatsing van de borden ging een verkeersveiligheidsonderzoek vooraf. Daarbij werd ook gekeken naar de volgorde van de twee talen. "Uit het verkeersveiligheidsonderzoek bleek wel echt dat 'UIT' bovenaan moest staan", aldus de woordvoerder. Daarom staat het Nederlandse woord boven het Friese.

Het eerste verkeersbord wordt nog ondertekend door gedeputeerde voor de Friese taal Eke Folkerts en wethouder Tieme Heeringa. Beeld: CAMJO Media

Meer Friese verkeersborden

De provincie wil uiteindelijk ook op andere provinciale wegen en kleinere wegen tweetalige verkeersborden plaatsen. Daarbij moeten ook langere teksten worden vertaald, zoals 'Ga terug' en het Friese 'Gean werom'.

Volgens de provincie is het uiteindelijke doel om het Nederlands en Fries volledig gelijkwaardig te maken. Daarbij wordt niet alleen naar verkeersborden gekeken, maar zijn ook identiteitskaarten en paspoorten onderwerp van gesprek geweest.