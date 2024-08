NS waarschuwt voor "zeer drukke" treinen door werkzaamheden Utrecht Centraal

De NS waarschuwt dat de treinen op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol de komende week "zeer druk" zullen zijn door werkzaamheden aan station Utrecht Centraal. Door deze werkzaamheden rijden er minder treinen en is de dienstregeling aangepast. Het spoorwegbedrijf roept reizigers dan ook op om de spits te vermijden als dat mogelijk is.

Komend weekend rijden er minder intercity's tussen verschillende trajecten, waaronder Utrecht-Amersfoort en Arnhem-Utrecht-Schiphol. Daarnaast zijn er van maandag tot en met vrijdag in de spits minder intercity's en sprinters beschikbaar tussen Driebergen-Zeist, Utrecht en Breukelen. Ook volgend weekend blijft de hinder door de werkzaamheden aanhouden.

Drukste perron van het land

ProRail voert werkzaamheden uit aan het perron van spoor 5 op Utrecht Centraal, een van de drukste perrons van het land. Hoewel het perron eigenlijk verbreed zou worden, is dat plan uitgesteld wegens personeelstekort en veiligheidsredenen. Wel wordt er voorbereidend werk uitgevoerd, zoals het verplaatsen van een wissel en het verlengen van het perron bij spoor 3 en 4.

De NS waarschuwt daarnaast voor drukke treinen nu de vakantie voor veel mensen voorbij is. Op bijna alle trajecten rijden weer langere treinen, en op meerdere routes vertrekken treinen enkele minuten eerder of later om verstoringen op te vangen.

Hart van Nederland/ANP