NS verwacht dat treinen in het najaar vaak te laat zullen komen

Topman Wouter Koolmees van de Nederlandse Spoorwegen (NS) verwacht een "pittig najaar" voor treinreizigers omdat het waarschijnlijk niet gaat lukken om voldoende treinen op tijd te laten rijden. "De realiteit is dat onze problemen niet zomaar verholpen zijn, wanneer ze zijn opgelost weet ik niet."

De problemen op het Nederlandse hoofdrailnet die voor vertraging zorgen stapelen zich op. Die worden met name veroorzaakt door een tekort aan treinen, tijdelijke snelheidsbeperkingen op instabiele stukken spoor en meer werkzaamheden, die de dienstregeling verstoren.

Vooral op de hogesnelheidslijnen (HSL) zijn er volgens Koolmees "veel hoofdbrekens". Zo mogen treinen die normaal gesproken 300 kilometer per uur rijden op sommige stukken spoor maar 80 kilometer, omdat de viaducten waarover ze rijden te instabiel zijn.

De Nederlandse Spoorwegen willen via natuurlijk verloop vijfhonderd banen schrappen op het hoofdkantoor, om de kosten te verlagen, zo is te zien in bovenstaande video.

Meer werkzaamheden

Verder staan voor volgend jaar weer meer werkzaamheden gepland. "Het aantal werkzaamheden dat we in 2025 gaan uitvoeren is 30 procent hoger dan in 2022", zegt topman John Voppen van spoorbeheerder ProRail.

"We werken met man en macht om onze doelen te halen, maar het gaat heel lastig worden." Dat komt mede doordat veel infrastructuur verouderd is. "Die is elke veertig jaar aan vervanging toe, maar we willen ook voor de toekomst klaar zijn."

ANP