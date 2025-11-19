NS presenteert nieuwe 'hypermoderne' Flirt Flex-trein: zo ziet hij eruit

De NS gaat flink investeren in nieuw materieel. Voor ruim 400 miljoen euro koopt het spoorbedrijf 36 gloednieuwe sprinters van de Zwitserse fabrikant Stadler. De treinen, die de naam Flirt Flex krijgen, worden volgens NS "hypermodern" én krijgen het vertrouwde geel-blauwe uiterlijk terug.

De nieuwe treinen kunnen worden ingezet op korte trajecten, maar ook als intercity rijden op langere afstanden. Dat maakt het spoorbedrijf flexibeler, zegt NS-directeur Wouter Koolmees. "Geel-blauwe treinen horen al decennialang bij Nederland en dat houden we graag zo. Daarom hebben we de afgelopen jaren miljarden euro's geïnvesteerd in nieuwe treinen, zodat onze reizigers over dertig jaar nog steeds een betrouwbare en duurzame reis hebben."

Meer zitplaatsen en hogere snelheid

De 36 Flirt Flex-treinen bieden samen ruim 8.000 zitplaatsen en kunnen een snelheid halen van 160 kilometer per uur. De eerste exemplaren moeten in 2030 gaan rijden. Daarmee komt het totaal aantal nieuwe NS-treinen de komende jaren uit op 205 stuks, goed voor een investering van meer dan 2 miljard euro.

NS kampte eerder dit jaar met vertraging bij de levering van treinen. Zo komen nieuwe dubbeldekkers die NS had besteld pas in 2029 op het spoor, een jaar later dan verwacht. Ook waren er vertragingen met de levering van intercity's die bij Alstom waren besteld.

Zo komt de sprinter eruit te zien:

Impressie Flirt Flex in Rotterdam. Beeld: NS

Impressie eerste klas Flirt Flex. Beeld: NS

Impressie Flirt Flex in Breda. Beeld: NS